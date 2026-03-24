Athora Italia solo 8% non pensionati ha organizzato con cura vita post-lavoro

Athora Italia ha condotto uno studio che rivela come solo l’8% dei non pensionati abbia pianificato con attenzione il proprio periodo post-lavoro. La ricerca, pubblicata il 24 marzo, analizza le abitudini e le strategie adottate dai lavoratori in vista del pensionamento. L’indagine si concentra sulle pratiche di preparazione finanziaria e sulla consapevolezza riguardo alle scelte future.

Roma, 24 mar. (AdnkronosLabitalia) - Athora Italia, compagnia assicurativa vita del Gruppo Athora, ha presentato in collaborazione con Nomisma la seconda edizione dell'Osservatorio Look to the Future, l'indagine che fotografa il sentiment degli italiani sui temi del risparmio e degli investimenti, della previdenza e della protezione, con il capitolo rivolto alla longevità e alla previdenza complementare. Ne hanno discusso oggi Jozef Bala, ceo di Athora Italia, Silvia Zucconi, direttore New Market Intelligence di Nomisma e Sergio Sorgi, sociologo e fondatore di Progetica. La prospettiva di vivere a lungo genera infatti sentimenti contrastanti nel tessuto sociale italiano: se oltre la metà della popolazione in pensione guarda al futuro con ottimismo (63%), tra i non pensionati la longevità è spesso associata ad ansia e preoccupazione (29%). 🔗 Leggi su Iltempo.it

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