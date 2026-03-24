Un’intesa per dare spazio alla partecipazione studentesca e garantire il diritto all’assemblea. È quella firmata tra Comune di Arezzo, Ufficio scolastico regionale per la Toscana ambito territoriale di Arezzo, Provincia, Consulta provinciale degli studenti e i dirigenti scolastici del territorio. Un protocollo d’intesa che guarda al futuro, con validità fino all’anno scolastico 20272028, e che punta a colmare una delle criticità più sentite nelle scuole superiori: la mancanza di spazi adeguati per le assemblee d’istituto. Grazie all’accordo, il Comune si impegna a mettere a disposizione, previa verifica della disponibilità, due importanti strutture sportive cittadine: il Palasport Mario d’Agata, con una capienza massima di 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assemblee in palestra. Scuole: firmata l’intesa

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