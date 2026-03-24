Assemblea pubblica di aggiornamento sul progetto di asfaltatura del Pratomagno

Sabato 28 marzo alle 16:30 si terrà un’assemblea pubblica presso il Circolo ARCI Kontagio di Poppi. L’incontro sarà dedicato all’aggiornamento sul progetto di asfaltatura del Pratomagno. L’iniziativa coinvolge cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali, con l’obiettivo di discutere lo stato di avanzamento dei lavori e le future fasi del intervento.

Arezzo, 24 marzo 2026 – Sabato 28 marzo dalle ore 16.30 al Circolo ARCI Kontagio, di Poppi, l’ Assemblea pubblica di aggiornamento sul progetto d i asfaltatura del Pratomagno Le montagne sono sotto assedio: quali prospettive: Il Programma prevede alle 16.30: assemblea pubblica, alle 19.30: pastasciutta antifascista, alle 20.30: “canzoni, letture, chiacchiere su Jacopo Bordoni e Altre Storie”, a cura di P. Lanini & Quota Parte, R. Zuccari, S. Brunocilla, E. Gangi «Nel 2021 la Giunta regionale della Toscana, a guida Giani, stanziava quasi 2 milioni di Euro per interventi di “riqualificazione” della strada di crinale del Pratomagno, che unisce il Rifugio Secchieta al versante del Valdarno attraverso il c. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Assemblea pubblica di aggiornamento sul progetto di asfaltatura del Pratomagno Articoli correlati Riqualificazione del Porticciolo: in programma l'assemblea pubblica per dire "no" al progettoE' in programma domenica 1 marzo, alle ore 17, all’interno dell’area del Porticciolo di Pastena, un’assemblea pubblica per dire no al progetto di... Street art in centro: assemblea pubblica per conoscere artisti e progettoVia ai lavori di pavimentazione in centro storico a Montespertoli; è iniziata ieri la posa delle nuove pietre, un intervento che fa parte di un più... Contenuti e approfondimenti su Assemblea pubblica Temi più discussi: Opere compensative, grande partecipazione all’assemblea pubblica dove il sindaco Biancani ha chiarito i prossimi passi; Lunedì 23 marzo 2026 alle ore 17.30 assemblea pubblica del Consiglio di Zona n.1; Assemblea pubblica sul post alluvione nella valle dell’Idice; Ricostruzione post alluvione, sicurezza idraulica della valle dell’Idice: assemblea pubblica a Monterenzio, sull’Appennino bolognese. San Gimignano: assemblea pubblica sul nuovo Piano StrutturalePiano strutturale San Gimignano, martedì 17 marzo al Centro Civico comunale ‘Le granaglie’ nuova tappa del percorso di ascolto e condivisione ... sienafree.it Basf, nuovo piano di emergenza. Assemblea pubblica per spiegarloIllustrazione pubblica, la settimana prossima a Sasso Marconi, per la nuova versione aggiornata del Piano di emergenza esterna del sito produttivo dell’industria chimica della multinazionale Basf a ... ilrestodelcarlino.it Si è svolta a Eboli l'assemblea pubblica per la presentazione del Piano delle Aree Demaniali, con cui l'amministrazione si propone di riorganizzare la fruizione del litorale. - facebook.com facebook