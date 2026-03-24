Asilo di soci | per la riapertura servono almeno due mesi di lavori Le indicazioni della Asl

L'apertura dell'asilo di soci richiederà almeno due mesi di lavori, secondo le indicazioni fornite dall'ASL. Dopo questa fase, sarà necessario completare tutti i passaggi autorizzativi correlati alle motivazioni del sequestro dell’immobile. Le tempistiche sono legate alle procedure previste per ottenere le autorizzazioni necessarie prima di poter riprendere le attività.

Due mesi sarà il tempo necessario per effettuare i lavori richiesti. Poi c'è da tenere conto dei passaggi autorizzativi - indispensabili - connessi alle motivazioni dell'attuale sequestro dell’immobile. Dunque, anche a detta del Comune di Bibbiena, la riapertura dell'asilo nido “Ambarabà” non sarà cosa immediata. Ci vorrà del tempo e Soci dovrà continuare a fare i conti con un'assenza che pesa sulle famiglie come un macigno. Lo scorso 12 novembre la piccola comunità casentinese è stata segnata dalla morte di Leo Ricci, 3 anni appena, avvenuto all'interno del giardino della struttura. Ed è stato proprio su disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa della chiusura delle indagini avviate in seguito all'accaduto, che la struttura è stata sottoposta a sequestro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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