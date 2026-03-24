Ascolti tv lunedì 23 marzo | Guerrieri Scherzi a parte Lo Stato delle Cose

Ascolti tv lunedì 23 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 23 marzo 2026? Su Rai 1 è andato in onda Guerrieri. Su Rai 3 Lo Stato delle Cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Scherzi a parte. Su Italia 1 The Transporter. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 23 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 23 marzo 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

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