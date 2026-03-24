Ascolti TV | Lunedì 23 Marzo 2026

Da davidemaggio.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, lunedì 23 marzo 2026, su Rai1 Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  Scherzi a Parte conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2  TG2 Speciale – Referendum Giustizia intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1  The Transporter incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Lo Stato delle Cose  segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8  The Equalizer 3 – Senza tregua  ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove  Via dall’incubo raduna.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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