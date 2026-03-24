ascolti tv i dati del 23 marzo 2026

Bene la Rai. Nella serata di ieri, lunedì 23 marzo 2026, su Rai1 Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio porta a casa 3.306.000 spettatori pari al 19.6% di share dalle 21:50 alle 23:46. In onda su Canale5 Scherzi a Parte si ferma a 2.969.000 spettatori con uno share del 22.5% dalle 22:03 alle 00:46. Su Rai2 TG2 Speciale – Referendum Giustizia intrattiene 494.000 spettatori pari al 2.5%. Su Italia1 The Transporter incolla davanti al video 1.104.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 937.000 spettatori (6.1%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 526.000 spettatori (4%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 1.357.000 spettatori e il 9. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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