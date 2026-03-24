Ascolti tv Guerrieri contro Scherzi a parte | chi ha vinto

Da iltempo.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 la serie Guerrieri – La Regola dell'Equilibrio segnare 3.306.000 spettatori pari al 19.6% di share, mentre su Canale5 Scherzi a Parte chiude con una media di 2.969.000 spettatori e uno share del 22.5%. Su Italia1 il film The Transporter registra 1.104.000 spettatori con il 5.8%. Su Tv8 il film The Equalizer 3 – Senza tregua diverte 597.000 spettatori (3.4%). Sul Nove Via dall'incubo il film intrattiene 243.000 spettatori con l'1.5% di share. Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Speciale – Referendum Giustizia si ferma a 494.000 spettatori pari al 2.5%; su Rai3 Lo Stato delle Cose raccoglie 937.000 spettatori (6. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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