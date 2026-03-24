Lunedì 24 marzo si è riproposta la sfida televisiva tra Alessandro Gassmann, protagonista su Rai 1 della fiction, Guerrieri – La regola dell’equilibrio, e Max Giusti che su Canale 5 ha condotto Scherzi a parte. Ma molti telespettatori si sono interessati dell’esito del Referendum sulla Giustizia. Su Rai 2 è andato in onda un’edizione speciale dedicata proprio al Referendum Costituzionale. Anche Rete 4 ha seguito in diretta i risultati con una maratona di Quarta Repubblica dalle 14 alle 19, per poi essere trasmesso regolarmente anche in prima serata. Su La7 l’appuntamento è stato con Propaganda Live. Il resto della programmazione ha visto su Rai 3 Massimo Giletti con Lo stato delle cose. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 23 marzo, Alessandro Gassmann contro Max Giusti. Su tutti il Referendum

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