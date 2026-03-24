Ascolti tv 23 marzo 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Guerrieri – La regola dell’equilibrio ” contro il “ Scherzi a Parte “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 23 marzo 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Guerrieri – La regola dell’equilibrio vs Scherzi a Parte – Auditel ieri sera, 23 marzo 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Guerrieri – La regola dell’equilibrio” contro “Scherzi a Parte”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 23 marzo 2026: Guerrieri – La regola dell’equilibrio, Scherzi a Parte, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

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