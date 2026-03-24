C'è un momento esatto in cui l'eco di un vinile graffiato si trasforma in una nuova grammatica musicale, e il caos di una festa diviene una forma d'arte. È questa l'atmosfera densa e sotterranea che avvolgerà il PunkFunk di Palermo, in via Napoli 810, nella serata di venerdì 27 marzo.Non un semplice appuntamento, ma un'immersione totale nelle radici del suono sincopato. Alle ore 19 le frequenze lasceranno temporaneamente spazio alle parole con la presentazione di "Break Construction - Cronache sincopate di basso e batteria", il debutto editoriale di Artizhan, al secolo Francesco Cozzolino, noto anche come Franky B, turntablist, musicista, dj, produttore e creativo napoletano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Artizhan al PunkFunk per presentare il libro "Break construction", modera Ettore Sorrentino

Articoli correlati

Leggi anche: David Parenzo al Secolo: “Costretto a presentare il mio libro di nascosto, gli antagonisti hanno coperture in Parlamento”

Roma, Stefano Roncoroni presenta il suo nuovo libro: ‘Ettore Majorana morì due volte’ABBONATI A DAYITALIANEWS Presentazione in libreria con Stefano Roncoroni Mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 18.