Artista aggredito non sarà alla Week

È stato il primo africano a raggiungere la posizione numero uno nella Power 100 di Art Review, le cento figure più influenti nell’arte contemporanea. A Milano qualcuno ricorderà i caselli di Porta Venezia “insacchettati“, prima della pandemia: opera sua. Ibrahim Mahama sarebbe stato uno dei protagonisti della prossima Milano Art Week, in programma dal 13 al 19 aprile; in particolare nella giornata di martedì 14, dedicata agli Art for Tomorrow Talks in collaborazione col New York Times, "chiudendo con un keynote speech la giornata", spiega Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura di Milano. Cui è toccato invece comunicare che l’artista ghanese non potrà essere a Milano, e non per impegni sopraggiunti ma perché è sabato stato aggredito in patria, a Tamale, mentre tornava dalla moschea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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