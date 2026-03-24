Il programma Artemis sta attraversando una fase cruciale, con l’obiettivo di riprendere le missioni verso la Luna. Dopo un percorso caratterizzato da passaggi lenti e complessi, si cerca ora di riavviare le attività di lancio e di portare avanti il progetto. La ripresa delle operazioni rappresenta un punto chiave per le future collaborazioni e le tappe successive nello spazio.

Il programma Artemis è entrato in una fase delicata, segnata dall’obiettivo di tornare verso la Luna e di dare continuità a un progetto finora avanzato per passaggi lenti e complessi. Nelle dichiarazioni rilasciate a Fox News Jared Isaacman, amministratore della Nasa, mette il punto proprio su questo. La priorità, dice, è riportare gli Stati Uniti “nel business di lanciare razzi con grande frequenza” e superare una cadenza troppo ampia per costruire esperienza operativa attorno a un sistema come Sls. La linea indicata da Isaacman. Il ragionamento è diretto e ha una forte impronta politica e industriale. Un razzo da 8,8 milioni di libbre di spinta, pensato per riportare astronauti americani verso la Luna, non può diventare una macchina affidabile se vola una volta ogni pochi anni. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Artemis, Isaacman spinge sui lanci e riapre la partita della Luna

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