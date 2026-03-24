Il nuovo OnePlus Nord 6 si prepara a rivoluzionare la fascia media con caratteristiche che strizzano l’occhio ai top di gamma. Il debutto è accompagnato da numeri impressionanti, a partire da una batteria gigantesca da 9.000 mAh e da un hardware pensato per prestazioni elevate. A svelare i dettagli è stata OnePlus India, che ha anticipato le specifiche del dispositivo anche tramite i propri canali ufficiali. Il dato che colpisce subito è l’autonomia. Con una batteria da 9.000 mAh, il Nord 6 stabilisce un nuovo record interno per il brand, puntando tutto su una durata estrema anche con utilizzi intensivi. Nonostante la capacità elevata, le prestazioni non vengono sacrificate. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Arriva OnePlus Nord 6: lancio il 7 aprile con Snapdragon 8s Gen 4

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