Arriva il primo bacio del GF VIP 8 | scatta la passione nella notte

Potrebbe essere nata la prima coppia nella casa del Grande Fratello VIP 8. Nella notte tra il 23 e il 24 marzo 2026 è arrivato il bacio inaspettato tra due concorrenti, segnando un nuovo capitolo nelle dinamiche della Casa. Un episodio che si inserisce in un contesto già in movimento, tra interessi incrociati e rapporti ancora in evoluzione. Chiesta la squalifica di Dario Cassini dal GF: cosa ha detto Il primo bacio nella Casa del GF VIP 8. Protagonisti del momento sono Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Dopo una serata trascorsa insieme, i due si sono avvicinati sempre di più fino a lasciarsi andare a un bacio sotto le coperte, lontano dagli altri coinquilini. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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