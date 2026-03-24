Arrestato Pietro Gemito ras emergente di Scampia

30 anni, Pietro Gemito per gli inquirenti è uno degli emergenti di Scampia. Era sfuggito al blitz dello scorso 4 febbraio che, con l'esecuzione di 14 misure cautelari, aveva decimato il gruppo dei Raia, affiliati al cartello Amato-Pagano. I carabinieri della compagnia Stella lo hanno individuato nel pomeriggio di lunedì, nella “sua” Scampia, nei pressi di via Arcangelo Ghisleri. Per gli investigatori dell'Antimafia, Gemito sarebbe un elemento di punta dell’organizzazione che controlla i traffici illeciti nell'area nord di Napoli, in particolare il traffico di stupefacenti. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Si nascondeva nel suo stesso quartiere. Credeva così di non dare nell’occhio e invece i carabinieri della compagnia Stella lo seguivano da tempo e ieri lo hanno braccato. Fuga finita per il ras dei Sette Palazzi, in quota clan Raia, Pietro Gemito. Il ras era latita facebook