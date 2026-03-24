Arrestata dopo aver assunto un farmaco per indurre l'aborto rischia processo per omicidio | il caso in Georgia

Una donna di 31 anni è stata arrestata in Georgia per aver assunto una pillola abortiva oltre il limite legale di sei settimane stabilito dalla legge statale. L’arresto è avvenuto dopo che la donna ha utilizzato il farmaco per indurre l’interruzione di gravidanza. La procedura illegale potrebbe portare a un processo per omicidio.

Una 31enne è stata arrestata in Georgia (negli Stati Uniti) per aver assunto una pillola abortiva dopo le 6 settimane consentite dalla legge statale. Ora rischia il processo per omicidio. Nel 2022 la Corte Suprema ha annullato il diritto costituzionale all'aborto, ribaltando la sentenza Roe v. Wade. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Chi è Maddalena Rubeo Lisa, arrestata per tentato omicidio dopo aver investito di proposito 3 ciclistiHa 49 anni e risiede in una frazione di 50 abitanti, Pizzarosto di Palestro, in provincia di Pavia, Maddalena Rubeo Lisa, la donna arrestata con... Caso Balto, dopo la condanna per l’ex veterinario Guerra va processo anche l’uomo che custodiva il caneDopo la condanna del veterinario di Ravenna che praticò l’eutanasia al Labrador Balto senza che fosse in pericolo di vita, va a processo anche... Approfondimenti e contenuti su Arrestata dopo Temi più discussi: La donna arrestata per omicidio negli Usa dopo aver preso una pillola abortiva; Viene curato al pronto soccorso e aggredisce il personale sanitario a Monza, arrestato un 22enne; Aggressione al pronto soccorso. Paziente inizia a correre e ferisce guardia e infermiere; Donna della Georgia accusata di omicidio dopo aver assunto farmaci che hanno causato la morte di un neonato. Arrestata dopo aver assunto un farmaco per indurre l’aborto, rischia processo per omicidio: il caso in GeorgiaUna 31enne è stata arrestata in Georgia (negli Stati Uniti) per aver assunto una pillola abortiva dopo le 6 settimane consentite dalla legge statale ... fanpage.it La donna arrestata per omicidio negli Usa dopo aver preso una pillola abortivaLa 31enne Alexia Moore è detenuta in Georgia, Stato che dal 2019 ha vietato quasi ogni tipo di interruzione di gravidanza. Se i procuratori statali decidessero di procedere contro Alexia Moore, sarebb ... today.it ARRESTATA A ROMA "SHAKIRA", LA REGINA DEI BORSEGGI Si chiude dopo mesi la latitanza di una delle figure più note e temute della rete dei borseggiatori che colpisce le grandi città italiane. La 22enne di nazionalità bosniaca, soprannominata "Shaki - facebook.com facebook