Questa mattina, presso la Fiera di Foggia, si è svolta un’esercitazione della Squadra di Negoziazione della Questura locale. Durante l’operazione, un gruppo di armati ha fatto irruzione in un ufficio postale, prendendo in ostaggio un cliente e minacciandolo di morte. L’evento si è svolto sotto forma di simulazione e non ha coinvolto persone reali.

Questa mattina, martedì 24 marzo, presso la Fiera di Foggia si è svolta l’esercitazione della Squadra di Negoziazione della Questura di Foggia. La Squadra di negoziazione composta da personale qualificato della Squadra Mobile, della D.I.G.O.S., dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dell’Ufficio Sanitario e del Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica ha il compito, una volta attivata dal Questore della Provincia, di gestire, contenere e risolvere gli eventi critici complessi caratterizzati da minaccia concreta all’ordine e la sicurezza pubblica nonché all’incolumità delle persone. Alla simulazione, svolta in conformità alle direttive del Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine, che ha inviato personale specializzato in qualità di osservatore, ha preso parte la S. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Armati irrompono in un ufficio postale, prendono in ostaggio un cliente e lo minacciano di morte (ma é una esercitazione)

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