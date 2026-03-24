Si è svolta questa mattina la cerimonia di intitolazione del parco situato nei pressi del Villaggio Dante ad Arezzo, ora dedicato a Filippo Bertini, vigile del fuoco insignito della medaglia d’argento al merito civile. Alla presenza del vicesindaco Lucia Tanti, del comandante dei Vigili del Fuoco Fabrizio Baglioni, dei familiari e delle autorità civili e militari, è stata svelata la targa commemorativa. Il parco, dotato di area giochi e impianti sportivi come campi da tennis e calcetto, diventa così anche uno spazio dedicato al ricordo di Bertini, scomparso il 20 dicembre 1999 a soli 27 anni durante un intervento di soccorso sulla E45, in condizioni climatiche estreme. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, intitolato a Filippo Bertini il parco del Villaggio Dante

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