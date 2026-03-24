Arena Po cade dalla bisarca alla Bertani Trasporti | 37enne in ospedale

Un uomo di 37 anni è rimasto ferito dopo essere caduto dal piano superiore di una bisarca mentre stava caricando automobili. L'incidente è avvenuto in un'azienda di trasporti nella zona di Arena Po. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’uomo in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Arena Po (Pavia), 24 marzo 2026 - È precipitato al suolo dal piano superiore della bisarca, sulla quale stava caricando automobili. L'uomo, 37enne di nazionalità romena, ha riportato un grave trauma facciale, perdendo molto sangue dalle ferite al volto, trasportato con l'ambulanza in codice giallo, non in pericolo di vita, al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. Incidente sul lavoro alla Bertani Trasporti. L' incidente sul lavoro è successo poco dopo le 17 di oggi, martedì 24 marzo, alla Bertani Trasporti di Arena Po, anche se il 37enne rimasto ferito non è un dipendente ma lavora per un'altra ditta di trasporti esterna. Sul... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arena Po, cade dalla bisarca alla Bertani Trasporti: 37enne in ospedale Articoli correlati Leggi anche: Bambina cade dalla seggiovia ai Piani di Bobbio: salvata dalla neve e portata in ospedale a Lecco Cade dalla scale in via Mazzini: 73enne muore dopo sei giorni in ospedaleÈ caduto dalla scalinata tra via Mazzini e Borgo Paggeria ed è morto dopo sei giorni di ricovero all'Ospedale Maggiore di Parma.