ardea servizio straordinario di controllo del territorio a cura dei carabinieri di anzio denunciate 7 persone per evasione e furto aggravato di energia

I Carabinieri di Anzio hanno effettuato un servizio di controllo nel territorio di Ardea, durante il quale sono state denunciate sette persone. Le denunce riguardano reati di evasione e furto aggravato di energia elettrica. L'operazione si è svolta nel quadro di attività di monitoraggio e controllo della sicurezza locale.

L’attività operativa ha comportato l’identificazione e il controllo di 67 soggetti, 41 veicoli e di un esercizio commerciale. All’esito del servizio, 7 persone sono state denunciate in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Inoltre, 6 persone sono state denunciate per il reato di furto aggravato di energia elettrica. 5 di essi – 3 donne e 2 uomini, di età compresa tra 32 e 82 anni, tutti residenti nel comprensorio di Ardea – sono risultati responsabili di aver realizzato, presso le rispettive unità abitative private, allacci abusivi alla rete elettrica pubblica e di aver manomesso i contatori. L’ammanco complessivo di energia elettrica sottratta alla distribuzione è stato stimato in circa 47mila euro. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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