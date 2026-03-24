In vista dell’approvazione del bilancio di ABC Napoli, il Gruppo ha presentato due mozioni durante la riunione. L’atto riguarda vari aspetti amministrativi e di gestione, con discussioni che si sono concentrate sui punti all’ordine del giorno. La seduta si è svolta in un clima di confronto tra i membri del Consiglio, con l’obiettivo di approvare formalmente il documento finanziario.

Tempo di lettura: 2 minuti “In previsione dell’approvazione del bilancio di ABC Napoli, il Gruppo del Partito Democratico di Napoli ha lavorato alla realizzazione di due mozioni di accompagnamento alla Deliberazione di Giunta Comunale con le quali incentiveremo la nostra partecipata ad una più capillare presenza sui territori, oltre che all’introduzione di un Bonus Idrico per le fasce economiche più deboli”: così il Capogruppo PD di Napoli, Acampora Gennaro, che ha aggiunto: “ I cittadini si rivolgono all’unico sportello territoriale di ABC in Via Argine 929 per numerose pratiche essenziali quali la richiesta di nuovi allacciamenti, voltura... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Approvazione del bilancio ABC, Acampora (Pd): “Due mozioni da parte del gruppo”

Articoli correlati

Il governo francese sopravvive a due mozioni di sfiducia sul bilancioIl 23 gennaio il primo ministro francese Sébastien Lecornu è sopravvissuto a due mozioni di sfiducia presentate dalla sinistra, senza il Partito...

Bilancio del Comune, l'analisi del Pd: "Tagliata la spesa sociale di due milioni, tagli anche alla cultura. Manovra regressiva"“Finisce 'Forlì che brilla', finisce il Pnrr e quello che resta è una Forlì che non ha cambiato faccia, e che merita un'agenda e non una lista della...

Una selezione di notizie su Approvazione del bilancio ABC Acampora...

Temi più discussi: In commissione il punto sul bilancio ABC 2024; Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi il 25 marzo; Bandi e Avvisi; Abc company entra in Drago, la focaccia genovese cresce e punta all'estero.

Bilancio 2025 e iter di approvazionel procedimento di approvazione del bilancio prende avvio con la redazione del progetto da parte degli amministratori e si articola nel rispetto dei termini di trasmissione, deposito e convocazione ass ... ecnews.it

Bilancio Piemonte, contingentati i tempi per l'approvazioneI tempi per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 della Regione sono stati contingentati. Lo ha annunciato questo pomeriggio in Aula il presidente del Consiglio regionale, Davide Nicco, ... ansa.it

Il Consorzio festeggia l'approvazione del disciplinare. Il blend unirà uve Moscato e Brachetto e sarà presentato in anteprima al Vinitaly - facebook.com facebook

L’APPROVAZIONE DEL #BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2025 studiobenedetti.eu/lapprovazione-… via @BenedettiDotCom x.com