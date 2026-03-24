appesi alle pulsioni volubili del comandante in capo

Ingolfato Comunicazione a zigzag di Trump: dichiarazioni e realtà non coincidono. Non si escludono speculazioni Ingolfato Comunicazione a zigzag di Trump: dichiarazioni e realtà non coincidono. Non si escludono speculazioni «Ho il piacere di comunicare.» La mattina presto di lunedì (il pomeriggio ora italiana) Trump annuncia in stampatello che Usa e Iran «negli ultimi due giorni hanno tenuto ottime e produttive discussioni attorno alla completa risoluzione delle ostilità». L’ANNUNCIO appare la mattina presto su Truth Social, il canale personale su cui presidentissimo comunica quotidianamente le sorti del mondo, ringraziando sempre per «la cortese attenzione». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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