appello al prefetto per le frane

Il consigliere comunale di minoranza Carlo Vivarelli ha inviato una lettera al prefetto di Pistoia, per chiedere interventi sulla Statale 66, elencando tutte le frane che si sono verificate sulla strada e anche quelle nelle immediate vicinanze. Vivarelli ha fatto pervenire, per conoscenza, la stessa lettera anche al sindaco di San Marcello Piteglio e a tutti i consiglieri comunali. "Egregio Signor Prefetto – si legge –. Le scrivo in merito alle frane che minacciano la strada Statale 66, nel territorio del Comune di San Marcello Piteglio. La situazione è critica: uno dei movimenti franosi, già oggetto di attenzione mediatica e segnalato dal consigliere regionale Alessandro Capecchi, ha ripreso a scorrere e dista ormai pochi metri dalla sede stradale della SS 66. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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