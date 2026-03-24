Dal 20 marzo al 6 aprile 2026, Palazzo Marchi ospita una mostra dell’artista Alberto Vettori intitolata “Appartenenze”. L’esposizione presenta una selezione di sue opere, allestite negli spazi del palazzo. La rassegna rimarrà aperta per circa un anno, offrendo al pubblico la possibilità di visitarla durante questo periodo.

Palazzo Marchi ospita, dal 20 marzo al 6 aprile 2026, un allestimento dell’artista Alberto Vettori, dal titolo “Appartenenze”. L’esposizione si concentra su opere recenti, che pongono la natura come soggetto da esplorare nelle sue mutazioni, nei suoi grovigli e nella sua fragilità. Si tratta di una natura densa di stratificazioni e di memoria, una natura poetica in cui si rispecchia la sensibilità e l’esperienza artistica dell’autore. Sull’imponente scalone a forbice, nel ballatoio e nelle sale affrescate del Palazzo settecentesco, trovano un nuovo respiro opere su carta e su vetro, accomunate, nonostante la diversa consistenza, da una tecnica di sovrapposizioni, più liquida ed evanescente nelle carte, più materica e ruvida sui vetri. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - 'Appartenenze' di Alberto Vettori a Palazzo Marchi

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