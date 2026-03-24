Aperitrek nei Colli del poeta
Sabato 11 Aprile, escursione nei colli di Arquà con aperitivo finale in frantoio. Insieme alla guida Sara percorreremo uno dei sentieri più suggestivi dei Colli Euganei, imparando a leggere il paesaggio da una terrazza naturale unica e iconica: il Pianoro del Mottolone. Durante l'escursione non mancheranno pillole botaniche, con tante curiosità legate al mondo naturale. Al termine dell'attività, per chi lo desidera, sarà possibile partecipare a un aperitivo in frantoio* con vini locali, focacce farcite, patatine, sottaceti, crostini con patè di olive e panini con crema spalmabile alle nocciole. E per i più curiosi sarà anche possibile visitare il frantoio Colle del Poeta con piccola degustazione di olio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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