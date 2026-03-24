Aperitour 2026 arriva a Milano

L'OSPITALITÀ EXTRALBERGHIERA TRA FORMAZIONE, NETWORKING E CONVIVIALITÀAperiTour 2026 fa tappa a Milano con il suo progetto itinerante nato dal Vivere di Turismo Festival che per la prima volta esce dai confini di Rimini (al Palacongressi, 17 e 18 novembre, l’edizione 2026) per portare formazione, visione e comunità direttamente nei territori italiani. Da sud a nord, un filo conduttore unico: le persone prima delle strutture, le relazioni prima del business, la cultura dell'accoglienza prima della semplice prestazione di servizio.La serata milanese si svolgerà al Talent Garden Calabiana e sarà strutturata su tre momenti: una parte... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Roma, questa volta giocheremo in casa: siamo sponsor della tappa romana dell’AperiTour di Vivere di Turismo Festival nella nostra magica città. Dopo Torino, il tour farà tappa anche a Roma il 27 marzo: un’altra occasione per incontrare host, property man facebook