Anziano scomparso dopo l' uscita dal pronto soccorso la precisazione del Policlinico

L'azienda ospedaliero-universitaria Policlinico G. Rodolico - San Marco di Catania è intervenuta con una nota in relazione alla notizia, diffusa dalla stampa, della scomparsa di un anziano dopo l'accesso al pronto soccorso dell'ospedale San Marco. Nella comunicazione si precisa che "l’uomo era stato regolarmente visitato dai sanitari e successivamente dimesso, in quanto dagli accertamenti effettuati non erano emerse condizioni tali da richiederne il ricovero. Dopo le dimissioni, l'anziano era stato accompagnato all'esterno della struttura dagli stessi operatori sanitari e aiutato a salire su un taxi, contattato dal figlio per il rientro presso la propria abitazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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