Anziano investito e ucciso a Napoli era l’architetto Italo Ferraro

Da anteprima24.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ l’architetto Italo Ferraro, la vittima dell’ incidente stradale che si è verificato ieri sera, a Napoli, in Corso Vittorio Emanuele. Ferraro, come si legge suil sito Oikos Edzioni, ha svolto parallelamente attività di insegnamento universitario, progettazione e ricerca. Tra le pubblicazioni si ricordano ‘L’architettura contraddetta’, ‘Studenti architetti’, ‘Architettura, scuola, città’, ‘La costruzione della città’. Dalla fine degli anni ’80 ha svolto un’ampia attività di ricerca sulla città storica e moderna, italiana ed europea, concentrandosi infine negli studi sulla città di Napoli fino al grande progetto di ‘Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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