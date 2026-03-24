Antonio Rao 93 anni porta a termine la Maratona di Roma 2026 | è la sua 31esima

A 93 anni, Antonio Rao ha completato la Maratona di Roma 2026, arrivando alla sua 31esima partecipazione. La corsa si è svolta lungo i tradizionali percorsi della città, con Rao che ha attraversato i punti di partenza e arrivo senza assistenza esterna. La maratona si è tenuta nel rispetto delle normative vigenti e ha coinvolto migliaia di partecipanti provenienti da diverse regioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’impresa che si rinnova anno dopo anno. Antonio Rao continua a sfidare il tempo e i propri limiti, dimostrando che la passione non conosce età. A 93 anni, il maratoneta calabrese ha portato a termine ancora una volta la Maratona di Roma, tagliando il traguardo tra applausi e grande emozione. Per lui si tratta della 31ª partecipazione, un traguardo impressionante reso ancora più straordinario dalla continuità: dal 1983 non ha mai saltato un’edizione, salvo le rare occasioni in cui la gara non si è disputata. Il primatista mondiale degli over 90. Rao è considerato una vera icona del running internazionale. Detiene infatti il record mondiale nella categoria M90, riservata agli atleti sopra i 90 anni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Antonio Rao, 93 anni, porta a termine la Maratona di Roma 2026: è la sua 31esima Articoli correlati Antonio Rao a 93 anni finisce ancora la maratona di Roma: accolto come un eroe al traguardoAntonio Rao è il maratoneta più forte al mondo nella categoria over 90: il calabrese ha concluso ancora una volta la maratona di Roma, ricevendo una... Maratona di Roma, Antonio Rao è un mito: taglia ancora una volta il traguardo a 93 anniROMA – Si veste ancora di mito la 31^ Acea Run Rome The Marathon con un finisher di eccezione, il 93enne Antonio Rao, (Purosangue Ath. Antonio Rao al traguardo della maratona di Roma a 93 anni in 7 ore e 9 minuti: «È stata dura» Approfondimenti e contenuti su Antonio Rao 93 anni porta a termine la... Temi più discussi: Antonio Rao nella leggenda: a 93 anni conclude ancora la Maratona di Roma; Maratona di Roma 2026: Antonio Rao, 93 anni, taglia il traguardo in 7h09. Leggenda vivente; Maratona di Roma, l'impresa di Antonio Rao: taglia ancora una volta il traguardo a 93 anni; Maratona di Roma, a 93 anni il calabrese Antonio Rao taglia il traguardo. Antonio Rao a 93 anni finisce ancora la maratona di Roma: accolto come un eroe al traguardoAntonio Rao è il maratoneta più forte al mondo nella categoria over 90: il calabrese ha concluso ancora una volta la maratona di Roma, ricevendo una ... fanpage.it Maratona di Roma, l'impresa di Antonio Rao: taglia ancora una volta il traguardo a 93 anniÈ stata dura ma sono di nuovo qui al traguardo di questa straordinaria gara - ha detto -. Devo ringraziare il gruppo dei pacer che mi ha incitato e accompagnato passo dopo passo, sono felicissimo ... romatoday.it Insomma, io ne ho 45 Antonio Rao mi dà speranza! - facebook.com facebook Maratona di Roma 2026: Antonio Rao, 93 anni, taglia il traguardo in 7h09. Leggenda vivente x.com