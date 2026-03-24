Antonella Elia ha spiegato nel corso del Grande Fratello Vip che il matrimonio con Pietro Delle Piane, ex fidanzato, era un progetto a cui lei teneva molto. Ha inoltre incontrato l’ex compagno all’interno del programma, chiarendo alcuni dettagli sulla relazione e sui piani nuziali che non si sono realizzati. La questione riguarda principalmente le intenzioni personali della conduttrice e la storia con Delle Piane.

A ntonella Elia ha voluto chiarire al Grande Fratello Vip che il matrimonio che stava organizzando, con l’ex fidanzato Pietro Delle Piane, era qualcosa che era giunta a desiderare lei. Pietro già da tempo le chiedeva di compiere questo importante passo, ma lei non si era mai sentita pronta. “Un anno fa gli ho detto: ‘Ma non mi chiedi più di sposarmi?’. E lui ha detto: ‘Beh, te l’ho già chiesto tre volte.’. Questa frase ha fatto sì che si innescasse tutto il meccanismo del matrimonio” ha raccontato Antonella Elia. Antonella Elia ha poi spiegato che sarebbero stati proprio i preparativi del matrimonio a far vacillare il suo rapporto con Pietro Delle Piane, da sempre comunque contraddistinto da grandi alti e bassi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Antonella Elia incontra l’ex al Grande Fratello Vip, chi è Pietro Delle Piane e la verità sul matrimonio saltato

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