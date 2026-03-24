Nata dal dialogo fluido e in costante evoluzione che la Maison intreccia con l’arte, la collezione rappresenta infatti la manifestazione più ardita dell’artsmanship di Bvlgari — concetto coniato dalla Maison per esprimere la fusione tra intuizione artistica e maestria visionaria. Protagonisti della serata sono stati nomi del calibro di Dua Lipa, Anne Hathaway, Jake Gyllenhaal, Priyanka Chopra Jonas, Liu Yifei e Kim Ji-won, che hanno letteralmente presidiato la scena, quella di Villa Arconati e Villa Necchi Campiglio, vetrine d'eccezione per la presentazione della speciale collezione, che vanta tra le sue proposte 15 pezzi trasformabili,... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anne Hathaway, come una principessa nella notte Eclettica di Bvlgari

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