Una cantante italiana ha presentato un nuovo look caratterizzato da tacchi scultura durante un evento di moda. La performance si inserisce nel suo continuo passaggio tra il successo musicale e il mondo dell’alta moda, con apparizioni pubbliche sempre più frequenti e stili audaci. La presentazione è avvenuta in occasione di un evento che ha riunito numerosi addetti ai lavori del settore fashion e dello spettacolo.

Dalla vetta delle classifiche italiane all’Alta Moda e viceversa, in un loop infinito: mentre il motivetto della sua Canzone Estiva ci rimbalza in testa sin dalla sua uscita, prospettandosi come il tormentone che ascolteremo ininterrottamente di qui al prossimo autunno, Annalisa si lancia alla conquista dell’ haute couture. E ci riesce. Che si trattasse di un talento internazionale, oramai, ce ne eravamo resi conto: appena qualche settimana fa la cantautrice savonese era stata avvistata, ben vestita, seduta tra le star prima fila alle sfilate della Paris Fashion Week 2026. Ebbene, tra le clamorose tenute sfoggiate ad attirare l’attenzione era stata in particolar modo quella doppia da Mugler, che a conti fatti avrebbe dovuto anticiparci della nuova avventura. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Annalisa, look infuocato con tacchi scultura per la nuova avventura

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