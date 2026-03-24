Con “Ma chi te lo fa fa’”, Anna Turrei sceglie di ripartire dalla domanda più scomoda, quella che prima o poi attraversa chiunque insegua un sogno senza scorciatoie. Un interrogativo diretto, quasi brutale, che nel suo nuovo singolo diventa il centro di un racconto personale ma anche profondamente condivisibile: cosa spinge a restare, quando il percorso artistico si riempie di porte in faccia, sacrifici, compromessi e incertezze? Nel corso dell’intervista a Unplugged Playlist, Anna racconta che questa domanda se l’è posta davvero, e più di una volta. In particolare, in un momento delicato dello scorso anno, mentre cercava di capire quale direzione dare al proprio percorso dopo l’ennesima delusione. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Anna Turrei, con “Ma chi te lo fa fa’” la musica diventa domanda, resistenza e verità

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