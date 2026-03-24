Anna Trocker irrompe tra le grandi | Peccato per l’ultimo errore Penso al gigante

Nella gara di sci alpino a Lillehammer, l’azzurra Anna Trocker ha concluso lo slalom speciale femminile in nona posizione, migliorando di sei ranghi rispetto alla prima manche. Con una seconda run convincente, ha ottenuto i primi punti della stagione nella Coppa del Mondo 2025-2026. La sua prestazione ha attirato l’attenzione, anche grazie alle parole che ha rivolto dopo la gara.

Anna Trocker con una gran seconda manche conquista i primi punti nella Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurrina irrompe in nona posizione nello slalom speciale femminile delle Finali di Lillehammer (Norvegia), salendo di sei posizioni rispetto alla prima run. L’ emozione dell’azzurra è palpabile ai microfoni di Rai Sport HD: “ È stata una gara veramente fantastica, sono molto contenta di come ho sciato questa seconda manche, peccato un po’ l’ultimo errore, però sono molto contenta di questa gara “. Trocker disputerà anche il gigante, in quanto campionessa del mondo junior anche tra le porte larghe: “ Uno slalom davvero lungo, ma mi sono divertita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Anna Trocker irrompe tra le grandi: “Peccato per l’ultimo errore. Penso al gigante” Articoli correlati LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: Anna Trocker al comando! Altra uscita per D’Antonio19:10 Si chiude qui la Diretta LIVE dello slalom gigante di Mount Tremblant (CAN) che incorona Anna Trocker. LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: inizia la seconda manche, Anna Trocker al comando! Collomb all’attacco19:10 Si chiude qui la Diretta LIVE dello slalom gigante di Mount Tremblant (CAN) che incorona Anna Trocker. Tutti gli aggiornamenti su Anna Trocker Discussioni sull' argomento Mondiali juniores, Anna Trocker trionfa anche nello slalom: distacchi abissali. Delusione per Giorgia Collomb; Italia, i qualificati alle finali: il sogno di Goggia e Pirovano, irrompe Trocker. Ma nel maschile c’è un problema enorme. Anna Trocker si racconta: tra mondiali juniores, scuola, primi passi sugli sciLa giovane sciatrice di Fiè allo Sciliar traccia un primo bilancio di una stagione oltre le aspettative; l'emozione più grande, la convocazione alle olimpiadi. Ho imparato tantissimo dalle più forti d ... rainews.it Mondiali juniores, Anna Trocker trionfa anche nello slalom: distacchi abissali. Delusione per Giorgia CollombMondiali juniores, Anna Trocker concede il bis: trionfa anche nello slalom e raddoppia il pass per Lillehammer. Delusione per il flop di Giorgia Collomb. sport.virgilio.it Voti altissimi - e non poteva essere altrimenti - per Federica Brignone, Giovanni Franzoni, la trentina Laura "Lolli" Pirovano e Dominik Paris, molto bene anche Sofia Goggia, annata super la giovane promessa azzurra Anna Trocker Leggi l'articolo tinyurl. - facebook.com facebook Anna Trocker qualificata per due Finali di Coppa del Mondo! Lo status di iridata junior e quando gareggia - x.com