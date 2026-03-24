Animali tenuti in condizioni critiche | fare chiarezza sulla fattoria lager di Parma

Da parmatoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“Secondo quanto riportato, i militari e i veterinari hanno accertato la presenza di numerosi animali detenuti in condizioni critiche di salute per assenza o scarsità di alimenti e acqua uniti a problemi di deambulazione. Sono state rinvenute inoltre circa quaranta carcasse in vario stato di decomposizione di diverse specie e gli accertamenti veterinari hanno evidenziato un quadro complessivo caratterizzato da gravi carenze nella gestione degli animali, con diffuse condizioni di sofferenza e un concreto rischio per la sopravvivenza degli esemplari ancora vivi”. Il consigliere intende quindi sapere se “la giunta sia a conoscenza dell’accaduto e quale giudizio intenda formulare circa i protocolli adottati dal servizio veterinario nel corso dei controlli periodici”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Articoli correlati

Fattoria degli orrori a Parma: due cani morti, altri salvati in condizioni disperateBlitz delle autorità in una struttura che ospitava oltre cento animali tra cani, gatti e specie da cortile.

"Quale estate per Parma? Chiarezza e visione sulla rassegna"Eventi musicali e culturali di qualità, capaci di arricchire l’offerta cittadina e di promuovere Parma anche oltre i confini comunali.

Una raccolta di contenuti su Animali tenuti

Temi più discussi: Cani maltrattati e tenuti nel degrado, arrivano le guardie zoofile ma vengono aggredite: Ci hanno aizzato contro i rottweiler e picchiati; A Lucca recuperati 27 cani lasciati a morire tra fango ed escrementi: l'intervento di LAV e Carabinieri; Noto tiktoker venditore di barboncini denunciato: li teneva in un canile lager, tra escrementi e reti | VIDEO; Allevamento abusivo di barboncini, 26 cuccioli tenuti in gabbia in solaio tra gli escrementi e venduti sui social a 1200 euro.

animali tenuti in condizioniVillaricca, barboncini toy tenuti in gabbia tra gli escrementi: venduti su Tiktok a più di mille euroUn canile abusivo, in cui gli animali venivano tenuti in pessime condizioni, quello scoperto dai carabinieri a Villaricca, nella provincia di Napoli: i militari dell'Arma hanno salvato 26 barboncini t ... fanpage.it

Avella, dieci cani tenuti in gravi condizioni: i Carabinieri denunciano proprietarioNell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati a tutela degli animali di affezione, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i col ... irpinianews.it

Digita per trovare news e video correlati.