Animali tenuti in condizioni critiche | fare chiarezza sulla fattoria lager di Parma

“Secondo quanto riportato, i militari e i veterinari hanno accertato la presenza di numerosi animali detenuti in condizioni critiche di salute per assenza o scarsità di alimenti e acqua uniti a problemi di deambulazione. Sono state rinvenute inoltre circa quaranta carcasse in vario stato di decomposizione di diverse specie e gli accertamenti veterinari hanno evidenziato un quadro complessivo caratterizzato da gravi carenze nella gestione degli animali, con diffuse condizioni di sofferenza e un concreto rischio per la sopravvivenza degli esemplari ancora vivi”. Il consigliere intende quindi sapere se “la giunta sia a conoscenza dell’accaduto e quale giudizio intenda formulare circa i protocolli adottati dal servizio veterinario nel corso dei controlli periodici”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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