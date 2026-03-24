La sosta arriva al momento giusto anche per Frank Anguissa. Il centrocampista del Napoli non ha raggiunto la sua nazionale e potrà restare a lavorare a Castel Volturno per ritrovare la condizione migliore. Un passaggio importante per Antonio Conte, che punta ad avere il giocatore al massimo per il finale di stagione. A fare il punto è il Corriere dello Sport, che lega questa pausa alla necessità di recuperare brillantezza in vista dei prossimi appuntamenti. L’obiettivo è chiaro: arrivare bene allo scontro diretto con il Milan, in programma a Pasquetta al Maradona, e farsi trovare pronti per l’ultima parte di campionato, tornata più aperta del previsto. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Anguissa resta a Napoli: la sosta aiuta anche gli infortunati

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