A partire dalla scelta di separarsi, dopo 23 anni insieme, dalla compagna Katia Follesa, comica milanese 50enne, madre di Angelica, 16 anni, la sola figlia della coppia.?«Insieme a mia figlia, resta il grande amore della mia vita. Solo che, dopo tanti anni, ci siamo guardati in faccia e abbiamo ammesso che il nostro amore era cambiato. Lei per me resta famiglia, abbiamo un bell’equilibrio, ma cambiare vita a quasi 50 anni non è stato semplice. Inoltre, abbiamo maturato questa scelta qualche anno fa, mentre eravamo in tour insieme, il che aveva reso tutto ancora più strano, se vogliamo. Sono stati anni impegnativi, ma ora stiamo bene?», ammette Angelo Pisani ricordando il periodo che si è lasciato alle spalle. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Angelo Pisani: «Mi sono separato da Katia Follesa, ma lei per me resta famiglia»

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