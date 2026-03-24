Android Auto non funziona | chi ha un telefono Samsung o Pixel non riesce a connettersi

Nelle ultime ore, numerosi utenti di smartphone Samsung e Pixel hanno segnalato problemi di connessione con Android Auto. Sul sito Reddit si moltiplicano i messaggi di persone che non riescono a utilizzare il sistema, che permette di integrare lo smartphone con il cruscotto dell’auto per funzioni di navigazione e infotainment. La situazione riguarda dispositivi di specifici produttori e si verifica in modo diffuso.

Nelle ultime ore diversi utenti Android stanno scrivendo su Reddit che ci sono problemi con Android Auto, il sistema che permette di usare il proprio smartphone per avviare diversi servizi nella nostra auto: dal pannello di navigazione a tutto l'infotainment. Il problema potrebbe essere legato a una patch di sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Suono separato per app samsung: come funziona su androidseparate app sound rappresenta una funzione avanzata presente sui dispositivi samsung, che permette di indirizzare l’audio proveniente da specifiche... Google pixel 9a offerta che mette amazon in ombra risparmia fino al 50% sul telefono android economicol’analisi odierna si concentra sull’offerta legata al Google Pixel 9a, mettendo in evidenza il prezzo di partenza, le condizioni di vendita e le... Una raccolta di contenuti su Android Auto Temi più discussi: Alcuni Google Pixel hanno problemi con Android Auto dopo l’ultimo update; Come scegliere l'autoradio giusta nel 2026: guida completa tra Apple CarPlay, Android Auto e sistemi OEM; Android Auto e Apple CarPlay: navigazione immersiva e Gemini in arrivo su Google Maps; Come collegare Android Auto e Apple CarPlay senza fili: sarà per te la svolta. Android Auto non funziona più? Problemi dopo gli ultimi aggiornamentiAndroid Auto dà problemi con Pixel e Samsung: disconnessioni continue, possibili cause negli ultimi aggiornamenti e nessuna soluzione ufficiale. smartworld.it Android Auto non funziona più per molti utenti: tra i telefoni colpiti c’è anche il Galaxy S26Per molti utenti Android Auto è diventato uno strumento quotidiano quasi indispensabile, ed è proprio per questo che i problemi emersi in queste ore ... webnews.it Sulla Honda Civic Android Auto wireless è presente ma… dov’è #hondacivic #androidauto #androidwireless #alvolante - facebook.com facebook