Il tribunale di Ancona ha assolto dall'accusa più grave una persona coinvolta nel caso di una giovane trovata morta dopo mesi di incertezza. La sentenza ha confermato che non si trattò di istigazione al suicidio, condannandola a una pena di quattro anni e mezzo di reclusione per altri reati. La decisione ha suscitato reazioni diverse e ha chiuso un capitolo delicato della vicenda.

Il caso che fa discutere. Una sentenza destinata a dividere. Nel caso di Andreea Rabciuc, la giovane trovata morta dopo mesi di mistero, il tribunale di Ancona ha stabilito un punto fermo: non c’è stata istigazione al suicidio. Ma il dibattito resta apertissimo. La sentenza: cosa ha deciso il tribunale di Ancona?. Il giudice Alberto Pallucchini, al termine del rito abbreviato, ha condannato Simone Gresti, 47 anni, a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Le condanne riguardano: maltrattamenti. spaccio di cocaina. Ma sul capo più grave, quello che aveva acceso i riflettori sul caso, arriva l’assoluzione: “il fatto non sussiste” per l’accusa di istigazione al suicidio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Andreea Rabciuc, cade l’accusa più grave: niente istigazione al suicidio per Gresti, condanna a 4 anni e mezzo

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