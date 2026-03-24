Andrea Delmastro valuta le dimissioni | probabile passo indietro nelle prossime ore

Andrea Delmastro sta considerando le sue dimissioni e potrebbe annunciare il passo indietro nelle prossime ore. La decisione arriva in un momento di tensione politica e si attende una comunicazione ufficiale da parte sua. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui motivi che lo spingerebbero a lasciare l’incarico. La notizia circola tra fonti vicine all’entourage politico.

Roma, 24 marzo 2026 – A ndrea Delmastro potrebbe lasciare l’incarico a breve. Secondo indiscrezioni che trapela da via Arenula, il sottosegretario alla giustizia finito nella bufera per essersi messo in società con la figlia 18enne di Mauro Caroccia, ristoratore condannato per associazione mafiosa, sarebbe pronto fare un passo indietro. La decisione potrebbe essere formalizzata entro mercoledì, quando alla Camera è in programma il question time con il ministro Carlo Nordio, chiamato a relazionare sulla vicenda. “Le dimissioni sono una questione sempre personal – commenta il vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto – nessuno può dire a nessuno che deve dimettersi o non deve dimettersi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Andrea Delmastro valuta le dimissioni: probabile passo indietro nelle prossime ore Articoli correlati Delmastro valuta dimissioni: cresce la pressione in FdI, possibile passo indietro da via ArenulaIl sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro sarebbe in procinto di dare le dimissioni, travolto dalle polemiche sulla società legata a... Delmastro valuta le dimissioni da sottosegretario alla GiustiziaAndrea Dalmastro Delle Vedove sta valutando le dimissioni da sottosegretario alla Giustizia. Contenuti utili per approfondire Andrea Delmastro Temi più discussi: Gli atti di Delmastro in Antimafia. Meloni: 'Il sottosegretario resta al suo posto'; Caso Delmastro, dopo il referendum Meloni valuta ogni mossa: sul tavolo anche le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia - Indiscreto; Caso Delmastro, i pm indagano sul giro di contanti. L’inchiesta nata grazie a un video su TikTok; Caso Caroccia, Delmastro convocato in Commissione Antimafia - L'Unione Sarda.it. Andrea Delmastro valuta le dimissioni: probabile passo indietro nelle prossime oreIl sottosegretario alla Giustizia in affari con la figlia del boss: domani il ministro Nordio riferirà in Parlamento sulla vicenda. Le opposizioni incalzano: deve lasciare ... quotidiano.net Delmastro verso le dimissioni dopo la bufera per la Bisteccheria legata al clan SeneseL'onda della sconfitta al referendum scuote il ministero della Giustizia. Andrea Delmastro ora valuta l'addio. Il sottosegretario a via Arenula coinvolto ... ilgazzettino.it Per Meloni sono stati “leggeri”, Cirio difende la sua Vicepresidente definendola “per bene”. Nessuno però continua a spiegare perché Andrea Delmastro, Elena Chiorino ed altri rappresentanti piemontesi di Fratelli d’Italia abbiano aperto una società insieme a - facebook.com facebook Nel corso del dibattito sul caso che coinvolge Andrea Delmastro, il filosofo Umberto Galimberti ha espresso un giudizio durissimo. #inonda x.com