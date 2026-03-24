Andrea Delmastro si è dimesso da sottosegretario alla Giustizia dopo aver incontrato il guardasigilli e la capo gabinetto. La decisione è stata comunicata con una nota in cui ha dichiarato che le dimissioni sono irrevocabili. L'incontro si è svolto prima dell'annuncio della decisione di Delmastro.

Andrea Delmastro, dopo aver incontrato il guardasigilli Carlo Nordio insieme con la capo gabinetto Giusi Bartolozzi, ha rassegnato le sue «irrevocabili dimissioni» da sottosegretario alla Giustizia. «Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti», ha dichiarato il meloniano in una nota, «e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio». Coinvolto nel caso del ristorante... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Bartolozzi e Delmastro si dimettono

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