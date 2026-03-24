"La Consulta sociosanitaria è tornata a riunirsi un mese fa, con la presenza dei tecnici dell’Asl, tra cui l’ingegnere Hermes Tesi, chiamato a spiegare i motivi dei ritardi nei lavori all’ospedale ". Lo rende noto Franco Del Re, capogruppo della lista Prospettiva Futuro nel Consiglio comunale di San Marcello Piteglio. "Le cause, sono tecniche e strutturali, e allungano i tempi di un anno. Quello che però non è stato comunicato sono i tempi di installazione della nuova Tac per cui è stato abbattuto il muro esterno della radiologia. E’ stato creato un passaggio, già richiuso con un muro a foratelle, facilmente smontabile, in attesa del macchinario che arriverà entro fine anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ancora ritardi nei lavori all’ospedale e i tempi si allungano di un anno"

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