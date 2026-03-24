Ancona sfortunata e in credito | La partita di Teramo può incidere

Si apre una settimana decisiva per l’ Ancona. Sfortunata e poco lucida sotto porta nella gara contro il Sora – anche se il 2-0 di Rovinelli annullato per fuorigioco sembra assolutamente regolare – e adesso alla finestra in attesa del risultato del secondo tempo che si giocherà domani pomeriggio al Bonolis tra Teramo e Ostiamare, con i romani avanti 1-0. In caso di vittoria, l’Ostiamare balzerebbe al primo posto con un punto di vantaggio sull’Ancona. Dorici a fare il tifo per il Teramo, dunque, nella consapevolezza che un pareggio sarebbe il risultato migliore per l’Ancona che manterrebbe il primato in classifica con un punto di vantaggio sull’Ostiamare in attesa del derby di Senigallia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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