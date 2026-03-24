Referendum sulla riforma della magistratura: anche nelle Marche vince il No con un 53,74% che in pochi si attendevano. Ma a far più rumore è il dato della provincia di Ancona e dello stesso capoluogo di regione che in qualche modo trascinano il risultato finale. In tre province marchigiane si afferma il No e in due (Macerata e Fermo con uno scarto di poche centinaia di voti) il Sì. Ma vediamo i numeri: ad Ancona il No vince con il 61,52% dei consensi e nel territorio provinciale con il 58,35%. I numeri più alti di tutta la regione. E questo avviene proprio dove lo scontro poteva essere più aspro: proprio ad Ancona è presente il tribunale più grande della regione, la mobilitazione dei rispettivi fronti è stata massiccia su tutto il territorio anche con i partiti che si sono messi in prima linea per supportare il Sì e il No. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancona e provincia trascinano il no. Il centrodestra non supera il test

Articoli correlati

Leggi anche: Provincia di Macerata, vittoria a Gentilucci: il centrodestra supera la sfida ma confermate così le tensioni interne alla coalizione

Chirurgia 4.0. Prototipo Unipi supera il testCombinare visione e tatto nella realtà aumentata per supportare le equipe chirurgiche nella ricomposizione di fratture complesse.