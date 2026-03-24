Anche Barry Keoghan finisce nel mirino degli hater. L’attore 33enne, star di Saltburn e futuro Ringo Starr nel biopic sui Beatles, ha rivelato di soffrire molto per i continui attacchi sui social sul suo aspetto fisico, ammettendo che «mi hanno fatto venire voglia di chiudermi in me stesso e non uscire di casa». Barry Keoghan e gli insulti degli hater: «Mi fanno chiudere in me stesso». L’attore irlandese si è aperto nel corso del programma The Morning Mash Up di SiriusXM: «C’è moltissimo odio online. Ricevo tanti insulti sul mio aspetto». Keoghan ha assicurato di avere tantissimi fan «adorabili» e pronti a sostenerlo, ma di nutrire forti timori per la parte più sgradevole e nascosta dei follower, persone che criticano il suo aspetto fisico e minano la sua sicurezza tanto da spingerlo a non presenziare agli eventi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Anche Barry Keoghan finisce nel mirino degli hater. L’attore 33enne ha rivelato di soffrire molto per i continui attacchi sui social. Il video

Articoli correlati

Barry Keoghan non vuole più apparire sul grande schermo: gli abusi online distruggono l’attoreDopo aver abbandonato i social media nel 2024, Barry Keoghan ha recentemente parlato apertamente del peso che gli abusi online hanno avuto sulla sua...

Leggi anche: Barry Keoghan sta prendendo molto seriamente il suo ruolo da Ringo Star, e la chioma dice tutto

Tutto quello che riguarda Anche Barry Keoghan

Temi più discussi: Peaky Blinders: The Immortal Man, un finale col botto: destino ‘amaro’ per Tommy Shelby e un addio che pesa; Peaky Blinders – The Immortal Man, recensione: fine di un capitolo, inizio di una nuova era; Peaky Blinders: The Immortal Man, la recensione del film di Tom Harper, su Netflix; Peaky Blinders: The Immortal Man, spiegazione del finale del film su Netflix.

Barry Keoghan reagisce agli insulti online: Non voglio più uscireBarry Keoghan risponde alle critiche sul suo look: l’attore racconta l’impatto dell’odio online, l’isolamento e la paura che i commenti colpiscano anche la sua famiglia. 105.net

Barry Keoghan, l’odio online per il suo aspetto lo spinge a non voler uscire di casaBarry Keoghan racconta l’odio ricevuto online dopo Saltburn e l’impatto delle critiche sulla sua vita e carriera. tag24.it

Da Dave Grohl a Barry Keoghan, quando anche le star hanno bisogno di disconettersi per preservare la propria salute mentale facebook

Da Dave Grohl a Barry Keoghan, quando anche le star hanno bisogno di disconettersi per preservare la propria salute mentale x.com