Anche a Catania il Pd manifesta in piazza per la vittorio del No al referendum

Presenti i segretari regionale del Pd, Anthony Barbagallo, e provinciale, Giuseppe Pappalardo, e il capogruppo al consiglio comunale Maurizio Caserta Una manifestazione improvvisata, nata spontaneamente poche ore dopo la diffusione dei primi risultati del referendum sulla riforma della Giustizia. La Federazione provinciale del Partito democratico di Catania e il comitato per il no si sono riuniti in piazza Stesicoro per celebrare la vittoria. Militanti, simpatizzanti e rappresentanti istituzionali del centrosinistra sventolando bandiere e applaudendo hanno festeggiato un risultato che, secondo gli organizzatori, "rappresenta un segnale politico chiaro anche a livello locale". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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