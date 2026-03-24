Nella capitale si sono verificati due decessi tra membri di un gruppo anarchico. Le autorità continuano le indagini, senza fornire dettagli aggiuntivi sulla vicenda. Un rappresentante delle forze dell'ordine ha dichiarato che il lavoro degli inquirenti procede con attenzione, ma al momento non sono stati comunicati ulteriori sviluppi.

(LaPresse) “Prosegue con molta attenzione il lavoro degli inquirenti, sono indagini importanti ma per ora non posso dire altro”. Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, risponde così a una domanda sull’inchiesta aperta dopo la morte di due anarchici avvenuta in un’esplosione di un casolare nella Capitale. Giannini ha parlato a margine della commemorazione dell’eccidio delle Fosse Ardeatine anche della manifestazione contro il governo Meloni del 28 marzo prossimo, indetta dalle realtà di movimento e sostenuta anche dalla Cgil, dove si teme possano esserci incidenti: “Stiamo lavorando con la consueta serenità, stiamo parlando con tutte le parti coinvolte nella speranza che vada tutto bene”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Anarchici morti a Roma, Giannini: “Prosegue lavoro degli inquirenti, indagini importanti”

Articoli correlati

Anarchici morti nel casale a Roma: perquisiti 5 appartamenti, indagini sulla filiera dell’esplosivoConvocato il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo al Viminale dopo l'esplosione al Parco degli Acquedotti.

Anarchici morti a Roma, le indagini per scoprire il vero obiettivo dell'ordigno e i possibili compliciGiovedì 19 marzo 2026, Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone sono morti a causa dell’esplosione di un casale nel Parco degli Acquedotti di Roma.

Una selezione di notizie su Anarchici morti

Temi più discussi: Anarchici morti a Roma: Costruivano una bomba. Il laboratorio segreto, il palo (forse) fuggito e l'ipotesi di un attentato; Pista anarchica per i morti a Roma: 'Costruivano una bomba'; Anarchici morti, interrogate due persone. Tra le ipotesi un attentato nel quadrante sud-est di Roma; Roma, esplode un casolare: morti due anarchici. Tra ipotesi azione su obiettivo vicino.

Anarchici morti a Roma, caccia ai fiancheggiatori. Polo Tuscolano della polizia tra i possibili obiettiviErano abituati ad agire nell’ombra e ad usare un sistema di comunicazione filtrato. Erano anche in grado di realizzare un ordigno letale, che li ha uccisi e che avrebbe potuto uccidere ... ilgazzettino.it

Anarchici morti a Roma: chi era Alessandro Mercogliano? | Le bombe con Cospito, l’attentato ad Adinolfi…Alessandro Mercogliano, chi era l'anarchico morto a Roma: in passato fu indagato assieme a Cospito per quattro attentati ... ilsussidiario.net

Anarchici morti a Roma, cordoglio e insulti sui social Si scatenano i social sul caso di Sara Ardizzone, 35enne anarchica morta, si pensa per l'esplosione di un ordigno artigianale al Parco degli Acquedotti di Roma, insieme ad Alessandro Mercogliano, 53 anni - facebook.com facebook

L’indagine sugli anarchici. Arrestato in Sicilia Giuseppe Sciacca, dell’area insurrezionalista, detto “Il bombarolo”. L’indagine è collegata all’esplosione dell’ordigno in un casale a Roma, nella quale sono morti 2 anarchici. La cronaca. x.com