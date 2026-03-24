Anagrafe tributaria audizione dei rappresentanti dell’Istat

Mercoledì 25 marzo alle 8.30, la Commissione di vigilanza sull’anagrafe tributaria si riunisce nell’aula del VI piano di Palazzo San Macuto per ascoltare i rappresentanti dell’Istat. La seduta si svolge a Roma e riguarda le attività e le questioni legate all’anagrafe tributaria. La discussione durerà fino a quando sarà completata l’audizione.

ROMA – Mercoledì 25 marzo, alle ore 8.30, presso l’Aula del VI piano di Palazzo San Macuto, la Commissione di vigilanza sull’anagrafe tributaria svolge l’audizione di rappresentanti dell’Istat. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L’Anagrafe Tributaria è la banca dati nazionale dell’Agenzia delle Entrate italiana che raccoglie informazioni fiscali, anagrafiche e finanziarie di persone fisiche e giuridiche. Utilizzata per accertamenti e lotta all’evasione, include l’Anagrafe dei Conti Correnti, monitorando rapporti bancari e attività economiche per garantire il rispetto degli obblighi fiscali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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