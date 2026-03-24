Durante la puntata di TennisMania dedicata all’ATP Masters 1000 di Miami, si è parlato della sospensione di Sinner, che ha suscitato poche reazioni, tranne qualche voce isolata. Si è inoltre discusso del tentativo del giocatore di raggiungere un record detenuto da Djokovic e Nadal. La trasmissione ha analizzato le ultime notizie relative alla competizione e alle prestazioni dei tennisti coinvolti.

Nella puntata oderna di TennisMania relativa all’ ATP Masters 1000 di Miami, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, è intervenuto Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, che ha parlato dei precedenti tra Jannik Sinner e lo statunitense Alex Michelsen e della possibilità di vincere il terzo Masters 1000 consecutivo per l’azzurro. L’avversario dell’italiano negli ottavi di finale sarà lo statunitense Alex Michelsen: “ Ci sono due precedenti: il 3-0 agli US Open nel 2024 fu netto, mentre la prima partita un po’ più lottata. L’aura di Sinner credo sia maggiore rispetto a quella di Alcaraz. Nel tempo la sua destrezza in determinate situazioni a rete ha fatto la differenza: adesso è assolutamente a suo agio quando viene chiamato lì. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Nessuno parla più della sospensione di Sinner, salvo qualche minorato. Insegue un record di Djokovic e Nadal”

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